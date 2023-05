Ucraina: la Casa Bianca ha informato alleati europei che non ostacolerà l'invio di caccia F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha informato gli alleati europei che Washington non si opporrà alla fornitura di aerei da combattimento F-16 all'Ucraina. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post", che cita una fonte anonima a conoscenza della questione. Negli ultimi mesi Washington e altri Paesi della Nato hanno progressivamente testato le "linee rosse" tracciate dalla Russia, inviando a Kiev razzi guidati, droni, carri armati e da ultimo missili a lungo raggio. Proprio questa settimana il Regno Unito, che ha già consegnato all'Ucraina missili da crociera Storm Shadow, ha annunciato il lancio di una coalizione di Paesi per la fornitura di aerei da combattimento F-16 all'Ucraina. Il presidente Biden ha escluso che gli Stati Uniti possano inviare direttamente i velivoli, ma l'autorizzazione di Washington sarebbe necessaria anche se a procedere in tal senso fossero altri Paesi, dal momento che gli F-16 sono assemblati da aziende della difesa e con tecnologia militare statunitensi. (Was)