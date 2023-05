Imprese: Zoppas (Ice), serve formazione per sviluppo e-commerce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessaria “una giusta quota” di formazione e informazione per le aziende verso l’utilizzo dell’e-commerce. Lo ha detto il presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, all’evento “Le Giornate del Made in Italy Digitale” alla Farnesina. Circa il 55 per cento aziende si sono rivolte all’e-commerce nel 2022, secondo Zoppas. "La cosa che più manca è una giusta quota di formazione e informazione di ‘come si fa l’e-commerce’. E’ quindi anche una richiesta verso gli operatori dell’e-commerce per aiutare le aziende, in particolare per gli aspetti contrattualistici”, ha detto Zoppas.(Res)