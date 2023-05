Sardegna: Coldiretti, puntare sul ricambio generazionale per rilancio settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricambio generazionale nel settore agricolo "è fondamentale per garantire il futuro del mondo primario che, in Sardegna, rappresenta una delle fette più cospicue del sistema economico”. È questo uno dei messaggi principali emersi dall'incontro promosso e organizzato da Coldiretti Giovani Impresa Sardegna per illustrare le novità della Pac 2023-2027. A rispondere presente all’appuntamento, sono stati oltre un centinaio di giovani e giovanissimi agricoltori di Coldiretti rappresentanti di aziende sarde arrivati a Thiesi da tutta la Sardegna. Un ruolo, proprio quello dei giovani agricoltori, determinante "anche per il futuro del sistema associazionistico isolano, in primis quello agricolo dell'associazione che proprio sui giovani continua a nutrire grandissime aspettative e a cui offre tante opportunità”. “Il futuro è già dei giovani, soprattutto di quelli intraprendenti che hanno anche il compito di spronare i più grandi - dice Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, portando il suo messaggio alla giornata di Thiesi - in agricoltura c'è bisogno di rinnovamento e di giovani, sia come imprenditori che come lavoratori nelle tante aziende che nell’isola sono sempre alla ricerca di manodopera - aggiunge - nessuno meglio dei giovani che hanno voglia di studiare, imparare e applicarsi può rilanciare il mondo agricolo, anche attraverso il confronto che permette di apprendere e migliorarsi, scambiando idee e prospettive”. Per Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna, inoltre “i giovani sono il futuro della nostra organizzazione e con l’associazione hanno la possibilità di creare uno scambio che permetta loro di crescere e a Coldiretti di migliorare - sottolinea - l’associazione, infatti, ha un ruolo determinante nelle politiche agricole e spesso si assume anche un ruolo terzo che dovrebbe avere una Regione che, invece, non si assume quest'onere - conclude - la nostra è una azione convinta che punta ad affrontare i problemi e risolverli attraverso proposte concrete e innovative e per questo la spinta propulsiva dei più giovani è determinate”. (segue) (Rsc)