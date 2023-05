Sardegna: Coldiretti, puntare sul ricambio generazionale per rilancio settore agricolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’incontro è intervenuto in collegamento da Roma, anche il presidente della commissione Agricoltura alla Camera, Mirco Carloni, che dopo aver illustrato alcuni dei punti principali della legge che ha presentato sui giovani agricoltori ha ascoltato le domande e le richieste lanciate dalla giovane platea. In particolare ha accolto anche alcune di queste istanze arrivate per provare a integrare la riforma durante la discussione che ci sarà in Paramento, tra cui quella dei giovani agricoltori che chiedono di inserire nella norma l’obbligo dei Comuni di fare una ricognizione delle terre pubbliche incolte per metterle a disposizione e favorire l’acquisto da parte dei giovani agricoltori a tassi agevolati. E propio in tema di giovani, il segretario nazionale Giovani Impresa Coldiretti, Stefano Leporati, ha messo l’accento sull’importanza di ruolo, metodi e obiettivi all’interno delle associazioni per crescere ed esercitare il loro ruolo. Durante i lavori gli esperti invitati all’evento hanno illustrato le principali novità della Pac che metterà in campo, per l’intera programmazione, 36 miliardi di euro in 5 anni dal 2023 al 2027, oltre 7 miliardi di euro all’anno. A queste risorse si aggiungono circa 5 miliardi di euro del Pnrr destinati al settore agroalimentare. (segue) (Rsc)