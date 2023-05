Sardegna: Coldiretti, puntare sul ricambio generazionale per rilancio settore agricolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Pac si dimostra una politica resiliente nelle mutate condizioni di contesto che ha conservato, grazie soprattutto al presidio di Coldiretti, un budget importante rispetto al bagno di sangue che si attendeva all’inizio con una perdita molto rilevante delle risorse - sottolinea Fabrizio De Filippis dell’Università di Roma Tre - invece oggi parliamo di una cifra che rappresenta il 12 per cento della produzione aggregata e il 25 per cento del valore aggiunto dell’agricoltura italiana”. Per il docente dell’Università di Roma oltre alle luci ci sono le ombre di una Pac che "per sopravvivere e mantenere il suo budget ha dovuto cambiare pelle diventando meno agricola e più ambientale - sottolinea - quindi più selettiva e più complicata per via della svolta greening”. Tra gli altri interventi anche quelli di Giulio Capobianco, ex autorità di gestione del Psr Sardegna che ha illustrato il Piano strategico della Pac in Sardegna. Politica agricola che per l’isola prevede 819,5 milioni di euro, ovvero “risorse leggermente inferiori analizzando le differenza tra la vecchia e la nuova programmazione”, precisa. Intervenuto ai lavori anche Gianfranco Soletta, sindaco di Thiesi che ha detto: "La gestione delle terre publiche incolte può essere opportunità per i giovani agricoltori”, mentre in collegamento, Renato Bertocci, del Caa Nazionale, portando i saluti di Lorenzo Belcapo, responsabile tecnico nazionale, ha illustrato le opportunità di Demetra e del portale del Socio. (Rsc)