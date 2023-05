Sardegna: Coldiretti, allarme su grano duro, serve calcolo costi produzione e prezzo minimo garantito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crollo dei prezzi, produzioni in calo, anche per via del clima poco piovoso in Sardegna e costi di produzione ancora alle stelle. Si teme una stagione difficile per il grano in Sardegna in vista dell’annata 2023. L'allarme è stato lanciato da Coldiretti Cagliari che sottolinea come si tratti di "pericoli stanno interessando tutte le zone dell’isola, con i produttori che prevedono una campagna molto difficile in un momento storico pervaso, ancora, da una enorme differenza tra i prezzi pagati al produttore primario e quelli, in particolare della pasta, che sui banchi vendita hanno raggiunto punte elevatissime. Uno scarto che penalizza fortemente le aziende che non vedono remunerato nel giusto modo il proprio grano mettendo a rischio i propri bilanci". Per Coldiretti “bisogna far riconoscere ai produttori primari la giusta remunerazione per il proprio prodotto attraverso un importante differenziale di prezzo verso chi conferisce in filiera - sottolinea Luca Saba, direttore Coldiretti - si fanno tanti sacrifici proprio per restare nelle filiere e, quindi, gli accordi devono permettere pagamenti consoni alla qualità del grano e dei cereali che arrivano dai territori come Sanluri”. (segue) (Rsc)