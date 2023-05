Sardegna: Coldiretti, allarme su grano duro, serve calcolo costi produzione e prezzo minimo garantito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas, inoltre “si devono correggere le filiere distorte che oggi non stanno consentendo ai nostri produttori di veder pagata la materia prima nel giusto modo - sottolinea - è necessario garantire un prezzo minimo che permetta di coprire i costi sostenuti e il giusto guadagno ai produttori”. I produttori sardi chiedono a gran voce che venga calcolato il costo di produzione reale e che sia garantito un prezzo minimo per il prodotto. "I contratti di filiera sono vincolanti e guidati da monopolisti che non permettono, in questo meccanismo alla filiera, di tutelare i produttori ma incrementa i costi - spiegano - la filiera deve essere governata. Mediamente abbiamo una spesa per la produzione che oscilla tra 950 e 1.200 euro per ettaro e le produzioni, come medie aziendali, non superano i 29 quintali per ettaro in questo quadro restare sotto i 40 euro non permette di coprire le spese anche perchè il gasolio è diminuito di poco, le sementi non hanno registrato cali e il concime è sceso solo di 20 euro. Se manca un prezzo minimo garantito di almeno 40/42 euro sarà difficile seminare". (Rsc)