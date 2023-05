Romania: presidente Iohannis esorta a concludere i negoziati per il prossimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha chiesto ai leader del Partito nazional liberale (Pnl) e del Partito socialdemocratico (Psd) di concludere al più presto i negoziati sull'assegnazione dei ministeri dopo la rotazione del premier. Il capo dello Stato ha spiegato che prossimamente saranno avviate le procedure costituzionali per la formazione del nuovo governo, che sarà guidato dal leader socialdemocratico, Marcel Ciolacu, dopo che, il 26 maggio, l'attuale premier, il liberale Nicolae Ciuca, rinuncerà alla carica. Le discussioni all’interno della coalizione sono incentrate sulla riduzione del numero dei ministeri, nonché sulle misure economiche e sociali da attuare nell'anno e mezzo che manca alle elezioni parlamentari. Lo scorso martedì, i leader del Pnl e Psd si sono riuniti, in sedi separate, per stabilire i mandati che i loro rappresentanti avranno nei negoziati per la formazione del nuovo governo.(Rob)