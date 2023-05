Regno Unito: National Grid registra aumento del 15 per cento dei profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- National Grid, la multinazionale che possiede e gestisce il sistema di trasmissione dell'elettricità del Regno Unito, ha registrato un aumento del 15 per cento dei profitti a causa dei ritardi nel collegamento dei parchi eolici e solari alla rete elettrica. La società ha affermato che i profitti sottostanti sono aumentati da 4 a 4,6 miliardi di sterline (cioè da 4,6 a 5,3 miliardi di euro) nell'anno sino al 31 marzo. La notizia, ripresa dal quotidiano "The Telegraph", giunge mentre National Grid è sotto pressione per aumentare gli investimenti nella rete elettrica britannica e accelerare gli allacciamenti alla rete di parchi eolici e solari per raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni di CO2. (Rel)