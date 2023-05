Medio Oriente: Marocco, funzionario ministero Esteri condanna “marcia delle bandiere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario del ministero degli Esteri marocchino ha condannato "l'assalto alla moschea di Al Aqsa e ai suoi cortili da parte di ministri israeliani, membri della Knesset ed estremisti, come parte della cosiddetta marcia delle bandiere". Lo ha riferito il ministero degli Affari esteri in un comunicato. "Il Regno del Marocco, il cui re Mohammed VI presiede il Comitato Al Quds (affiliato all'Organizzazione per la cooperazione islamica), considera queste ripetute pratiche una flagrante violazione dello status giuridico e storico della Città santa come sancito nelle decisioni di legittimità internazionale", afferma il comunicato. "Questo passo è una provocazione inaccettabile che infiamma i sentimenti dei musulmani, aumenta la tensione e la complessità della situazione e mina gli sforzi per la calma nei territori palestinesi occupati, oltre ad influenzare negativamente le possibilità di pace nella regione", ha aggiunto.(Mar)