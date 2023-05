Iraq: missione Onu, favorire processo elettorale nella Regione autonoma dei Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale dell'Onu a Baghdad, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha esortato i principali partiti politici della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, il Partito democratico del Kurdistan (Kdp) e l’Unione patriottica del Kurdistan (Puk) a superare le divergenze per accelerare il processo verso le elezioni parlamentari regionali. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Basnews”. “E’ necessario trovare un accordo sulle principali questioni elettorali”, ha aggiunto Hennis-Plasschaert, giacché “un rinvio delle elezioni minerebbe la fiducia nelle istituzioni”. Nonostante le divergenze, ha aggiunto, le forze politiche devono operare “nell’interesse di tutti”, data l’urgenza di una “soluzione sostenibile”. Le elezioni parlamentari nella Regione autonoma del Kurdistan iracheno erano previste per lo scorso ottobre, ma erano state rinviate per i continui disaccordi tra Kdp e Puk sulla legge elettorale in vigore e sul numero di seggi da assegnare alle minoranze. Pertanto, il primo ministro del governo regionale di Ebil, Masrour Barzani, del Kdp, ha recentemente invitato il suo vice, Qubad Talabani, della Puk, per discutere di una soluzione condivisa in vista del superamento delle divergenze interne. (Irb)