Egitto-Georgia: tenuto sesto round di consultazioni politiche bilaterali

- Il viceministro degli Esteri per gli affari europei dell'Egitto, Ihab Nasr ha tenuto un nuovo round di consultazioni politiche con la parte georgiana, guidata dal viceministro degli Esteri Alexander Kvitashvili. Lo ha riferito il quotidiano “Al Ahram”, spiegando che il viceministro degli Esteri georgiano ha sottolineato la volontà del suo paese "di rafforzare le relazioni di cooperazione con l'Egitto, elogiandone il suo ruolo a livello regionale". Gli incontri hanno anche riguardato una serie di questioni di interesse comune, le modalità per sostenere la cooperazione e il coordinamento tra le due parti, nonché il rafforzamento delle relazioni bilaterali in vari campi. Le due parti hanno anche discusso dell'importanza di avviare i preparativi per lo svolgimento della prossima sessione del Comitato misto per la cooperazione economica, commerciale e scientifica tra i due paesi, che si terrà a Tbilisi. I due hanno discusso le proposte della parte georgiana per operare voli diretti tra Il Cairo e Tbilisi, per favorire il flusso turistico tra i due paesi, e hanno discusso delle modalità con cui le compagnie egiziane possono beneficiare della posizione geografica e delle infrastrutture georgiane per migliorare l’accesso ai mercati del Sud del Caucaso e dell’Asia centrale. Le discussioni hanno riguardato anche lo scambio di visioni e punti di vista su una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune a livello regionale e internazionale.(Cae)