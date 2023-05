Ucraina: “Cnn”, Zelensky a Gedda per vertice della Lega araba e poi a Hirshima per il G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, volerà oggi a Gedda, in Arabia Saudita, per il vertice della Lega araba, prima di partire alla volta di Hiroshima, in Giappone, per partecipare di persona anche a quello del G7. Lo riferiscono fonti citate dall’emittente statunitense “Cnn”. La presenza a sorpresa di Zelensky al summit di Gedda è stata resa nota da due fonti diplomatiche arabe, ma non è ancora arrivata la conferma ufficiale del governo di Kiev. Un intervento del presidente ucraino al G7 era invece già in programma per domenica 21 maggio, ma la presidenza giapponese non si era finora sbilanciata sulla presenza di persona di Zelensky. A confermare la presenza del presidente ucraino a Hiroshima è stato nelle ultime ore il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale di Kiev, Oleksii Danilov, che ha parlato di appuntamento “estremamente importante”. “(In Giappone) verranno decise questioni molto importanti. La presenza fisica del nostro presidente è assolutamente necessaria per difendere i nostri interessi, per spiegare, per fornire proposte chiare e chiari argomenti sugli eventi che avvengono nel nostro Paese”, ha sottolineato Danilov alla televisione ucraina, aggiungendo anche che Zelensky sarà protagonista di diversi incontri bilaterali a margine del vertice. (Was)