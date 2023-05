Russia-Ucraina: Prigozhin (Wagner), non conquisteremo Bakhmut nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe non conquisteranno la città di Bakhmut nei prossimi giorni. Lo ha affermato il fondatore della compagnia paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin. Il leader del gruppo Wagner ha spiegato in un messaggio su Telegram che, dopo che le unità del ministero della Difesa russo avevano "spudoratamente" lasciato i fianchi e posizioni strategiche, le forze dell'Ucraina hanno avuto l'opportunità di spostarsi da Chasiv Yar e Konstantinovka in due direzioni, al nord e al sud di Ivanivske, villaggio situato a poca distanza da Bakhmut. "Il nemico invia truppe di riserve, veicoli corazzati e armi (...) il che rende molto difficile la nostra avanzata", ha spiegato Prigozhin. “È poco probabile che Bakhmut possa essere conquistata sia domani che dopodomani", ha concluso Prigozhin.(Rum)