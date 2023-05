Imprese: Fincantieri costruirà quarta fregata programma "Constellation" per Marina Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierroberto Folgiero,amministratore delegato di Fincantieri, ha commentato: "Il nostro impegno è di supportare la più grande Marina al mondo con una nave che rappresenti il massimo grado possibile di innovazione. Guardiamo in particolar modo al profilo digitale delle unità, in termini di cybersecurity e data analytics, due fronti fondamentali per la competizione industriale del futuro". Fmm rappresenta la punta di diamante di Fincantieri Marine Group (Fmg), che controlla altri due siti sempre nella regione dei Grandi Laghi (Wisconsin) – Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine – e annovera clienti commerciali e governativi. Fmm è impegnata anche nei programmi Littoral Combat Ships, sempre per la Us Navy, e Multi-Mission Surface Combatants (Mmsc), per il regno dell'Arabia Saudita nell'ambito del piano Foreign Military Sales degli Stati Uniti. (Com)