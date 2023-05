G7: Meloni incontra Sunak, collaborazione costruttiva con paesi del Sud Globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescente interdipendenza fra macro-aree geografiche e l’importanza della coesione fra G7, alleati e democrazie, a tutela dell’ordine internazionale basato sulle regole, indispensabile alla sicurezza economica, anche per i Paesi del Sud Globale. Sono stati alcuni dei temi, secondo quanto riferito da fonti italiane, dell'incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo britannico Rishi Sunak, avvenuto a margine dei lavori del G7 di Hiroshima. Meloni – in sintonia con Sunak che ha espresso apprezzamento e condiviso la linea - ha posto, inoltre, l’accento sull’importanza di attuare una politica di collaborazione costruttiva con i Paesi del Sud Globale, con particolare riferimento all’Africa, con un approccio di partenariato e non-predatorio. Ciò anche per poter affrontare in maniera coesa le sfide comuni del futuro, dai cambiamenti climatici al radicalismo. (segue) (Rin)