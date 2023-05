Cina: premier Li sollecita ulteriori sforzi per espandere domanda e rafforzare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Qiang, ha sollecitato ulteriori sforzi per espandere la domanda, rafforzare l’economia e ampliare la cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta (Bri, Belt and road initiative). Il premier si è così espresso nell’ambito di un tour di due giorni completato ieri nella provincia orientale di Shandong. “L’economia reale è la linfa vitale dell'economia cinese: il Paese dovrebbe promuovere distretti manifatturieri avanzati, compiere sforzi coordinati per trasformare e aggiornare le industrie tradizionali, nonché promuovere ed espandere le industrie strategiche emergenti, favorendo la riconversione industriale nella fascia medio-alta”, ha dichiarato. È inoltre necessario perseguire l’espansione della domanda interna integrandola con il miglioramento dei mezzi di sussistenza della popolazione, ha evidenziato il premier, sollecitando l’ulteriore costruzione di infrastrutture urbane e rurali che migliorino la qualità dei servizi pubblici. (Cip)