G7: von der Leyen, proseguire sforzi per creare "un club delle materie prime critiche"

- Secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esistono quattro campi di cooperazione in cui le potenze riunite al G7 di Hiroshima possono collaborare per sviluppare il mercato delle tecnologie green e spingere sulla transizione ecologica, con la possibilità di portare avanti, proprio nel corso di questo G7, i lavori verso la creazione di un "club delle materie prime critiche". In primo luogo, ha dichiarato von der Leyen, nel corso della prima sessione dedicata all'economia globale, "dobbiamo valutare insieme ciò che è necessario quando si tratta di capacità produttiva globale pulita per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi climatici. Dovremmo persino considerare di fissare degli obiettivi per la creazione di tali capacità". In secondo luogo, ha aggiunto, "dobbiamo fornire un ambiente commerciale chiaro e prevedibile alle nostre industrie di tecnologia pulita. Il punto di partenza è la trasparenza tra i G7 su come sosteniamo l'industria manifatturiera". (segue) (Beb)