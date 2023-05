G7: von der Leyen, proseguire sforzi per creare "un club delle materie prime critiche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo punto da affrontare è legato alla concorrenza leale. "Laddove vi siano preoccupazioni specifiche in materia, dovremmo trovare il modo di risolverle. L'Europa e gli Stati Uniti hanno già trovato una serie di soluzioni, alcune delle quali sono ancora in corso, in quanto stiamo negoziando un accordo sui minerali critici e ci stiamo impegnando in un dialogo sugli incentivi per l'energia pulita. Spero che la nostra discussione bilaterale Ue-Usa sulla sostenibilità dell'acciaio e dell'alluminio possa diventare un accordo globale", ha spiegato in riferimento alle trattative avvenute fra Ue e Stati Uniti negli ultimi mesi, dopo che l'amministrazione Biden ha presentato la legge per la riduzione dell'inflazione (Ira), per sostenere la transizione green delle imprese statunitensi e che si teme possa svantaggiare la competizione commerciale con le controparti europee. In quarto luogo, ha concluso von der Leyen, "dovremmo creare nuove forme di cooperazione nel settore delle tecnologie pulite. Abbiamo bisogno di più alleanze verdi tra di noi, ma anche con altri partner fidati. Spero che in questa riunione del G7 si possa portare avanti un Club delle materie prime critiche". (Beb)