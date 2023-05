Taiwan-Usa: conclusi negoziati su prima fase iniziativa commerciale bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e gli Stati Uniti hanno concluso i negoziati sulla prima fase dell’Iniziativa del commercio bilaterale per il XXI secolo, che dovrebbe essere siglata nelle prossime settimane. Lo ha annunciato oggi l’ufficio taiwanese delegato ai negoziati commerciali. Il cosiddetto “primo accordo” dell’Iniziativa comprende otto capitoli e oltre 80 articoli, e rappresenta l’accordo commerciale più dettagliato tra Taiwan e gli Usa dal 1979, anno in cui i legami bilaterali furono formalmente interrotti. L’accordo non contempla riduzioni o esenzioni tariffarie, ma delinea pratiche e procedure per rafforzare gli scambi commerciali. (Cip)