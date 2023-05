Maltempo: comune Ravenna, evacuazione totale frazioni Piangipane e Santerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Ravenna dispone l’evacuazione totale e immediata delle frazioni di Piangipane, Santerno e case sparse ricordando che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi, è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio al museo Classis di Classe, in via Classense 29. Sempre il comune ha lanciato un appello urgentissimo alla popolazione chiedendo di spostarsi solo in caso di necessità: chi non deve evacuare e non ha una indifferibile ragione per farlo non deve assolutamente spostarsi. La circolazione è congestionata e le strade devono essere lasciate libere per la gestione dell’emergenza.(Rin)