Turismo: Spagna, ad aprile accolti 8,1 milioni di viaggiatori internazionali

- Lo scorso aprile la Spagna ha ricevuto più di 8,1 milioni di passeggeri internazionali, il 16,9 per cento in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Secondo i dati diffusi oggi da Turespana, nei primi quattro mesi dell'anno sono arrivati in Spagna un totale di 25,26 milioni di passeggeri, il 34,9 per cento in più rispetto in comparazione allo stesso periodo del 2022. Per il ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Hector Gomez, "questi dati dimostrano che questo primo quadrimestre è stato molto buono" ed ha aggiunto che la Spagna può vantare un "settore solido e di qualità che è fonte di ricchezza, occupazione e la migliore lettera di presentazione come Paese. Del totale dei passeggeri, il 57,6 per cento proveniva dall'Unione Europea ed il restante 42,4 per cento dal resto del mondo. (Spm)