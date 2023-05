Singapore: premier Lee, dobbiamo prestare attenzione all’Africa per aprire nuovi orizzonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie di Singapore in cerca di nuovi mercati dovrebbero guardare con attenzione all’Africa, che offre molte opportunità. Lo ha detto il primo ministro singaporiano, Lee Hsien Loong, parlando con i giornalisti al termine degli impegni del suo viaggio di sei giorni in due Stati del continente africano. Il premier, riferisce il quotidiano singaporiano “The Straits Times”, ha osservato che nonostante i rischi e le complessità, in Africa ci sono fermento, buona volontà e desiderio di sviluppare le relazioni con la città-Stato del Sud-est asiatico, che a sua volta, in un ambiente globale in trasformazione, deve adattarsi ed esplorare nuove possibilità. “Conosciamo l’Asia, la Cina, l’India; conosciamo le economie sviluppate: questi sono stati i nostri mercati sin da quando abbiamo iniziato l’industrializzazione. Ma mentre sviluppiamo questi luoghi consolidati, dobbiamo aprire nuovi orizzonti. E l’Africa è uno dei continenti a cui dobbiamo prestare attenzione”, ha spiegato il leader. (segue) (Fim)