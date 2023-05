Singapore: premier Lee, dobbiamo prestare attenzione all’Africa per aprire nuovi orizzonti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee ha evidenziato che l’Africa è un continente giovane e dinamico in cui possono avere successo iniziative imprenditoriali. Per questo le aziende devono impegnarsi a comprendere quali Paesi hanno società e sistemi politici relativamente stabili e sono adatti per gli investimenti. “Ci sono Paesi con molti problemi, ci sono altri Paesi promettenti. E ci sono Paesi complessi, ma al loro interno ci sono opportunità se si sa con chi collaborare e in quali aree entrare. In Sudafrica e in Kenya ci sono tali opportunità, da cui dovremmo trarre vantaggio”, ha proseguito. “Vorremmo che più aziende di Singapore venissero a esplorare e conoscere il terreno (…) in modo da non lasciarci sfuggire buone opportunità perché non abbiamo prestato attenzione”, ha concluso. (segue) (Fim)