Singapore: premier Lee, dobbiamo prestare attenzione all’Africa per aprire nuovi orizzonti (3)

- Il Sudafrica e il Kenya sono i due Paesi visitati nel viaggio che si conclude oggi. Nell’ultimo anno Lee si è recato anche in Ruanda, in occasione del vertice del Commonwealth dello scorso giugno. A Cape Town (15-16 maggio) Lee ha incontrato il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, e ha partecipato a una tavola rotonda con imprenditori, a una cena offerta dal vicepresidente Paul Mashatile e a un evento organizzato dalla comunità singaporiana. In occasione della visita, organizzata nel 30mo anniversario delle relazioni diplomatiche, le parti hanno firmato due protocolli d’intesa: uno sulla cooperazione tra le rispettive agenzie digitali e l’altro sulla condivisione di esperienze e buone pratiche nell’istruzione e nella formazione. (segue) (Fim)