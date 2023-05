Singapore: premier Lee, dobbiamo prestare attenzione all’Africa per aprire nuovi orizzonti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Nairobi (17-19 maggio) Lee è stato ricevuto dal presidente keniota, William Samoei Ruto, a Nairobi. I due leader hanno presenziato alla firma di tre protocolli d’intesa in materia di cambiamento climatico, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sviluppo delle risorse umane. Il primo memorandum ha per oggetto la collaborazione ai sensi dell’Accordo di Parigi sui “crediti di carbonio” e lo scambio di pratiche virtuose per la riduzione delle emissioni di gas serra. Il secondo riguarda, in particolare, la sicurezza informatica e la digitalizzazione dei servizi pubblici. Il terzo punta a sviluppare competenze nella governance, nel clima e nell’urbanistica. Nell’incontro a livello di delegazioni si è discusso di come accrescere il commercio e gli investimenti. (Fim)