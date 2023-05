Germania: portafoglio ordini settore manifatturiero in calo a marzo dell'1,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portafoglio degli ordini del settore manifatturiero della Germania ha registrato a marzo una diminuzione dell'1,3 per cento su base annua. Nel primo trimestre, la contrazione è stata dell'1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui è in particolare l'industria automobilistica la responsabile del ribasso, con un declino del 2,5 per cento. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'industria dell'auto “ha lottato a lungo con la carenza di materiali”, ad esempio di semiconduttori. Allo stesso tempo, gli ordini dei produttori di metalli sono aumentati del 2,5 per cento. (Geb)