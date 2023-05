G7: segretario Consiglio sicurezza ucraino conferma presenza Zelensky al vertice di Hiroshima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy si recherà in Giappone per il vertice del G7 che ha preso il via questa mattina a Hiroshima, in Giappone. Lo ha confermato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, all'emittente televisiva pubblica ucraina. "Lì si decideranno questioni molto importanti ed è quindi la presenza del nostro presidente assolutamente essenziale per difendere i nostri interessi", ha detto Danilov che ha così confermato le indiscrezioni circolate questa mattina sulla partecipazione del capo dello Stato ucraino al summit. (Kiu)