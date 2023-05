G7: Trudeau richiama Meloni sul tema dei diritti Lgbtq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha criticato la posizione del governo italiano in merito ai diritti Lgbtq, durante l'incontro bilaterale con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. Lo riferiscono i media canadesi, secondo cui Trudeau ha detto a Meloni che il Canada "è preoccupato da alcune delle (posizioni) che l'Italia sta assumendo in merito ai diritti Lgbtq". I media canadesi ricordano che lo scorso marzo attivisti per i diritti gay hanno denunciato come "omofobiche" le politiche del governo italiano in materia di famiglia e diritti genitoriali. Il comunicato della presidenza del Consiglio canadese riporta la risposta del primo ministro Meloni, secondo cui il governo (italiano) rispetta le indicazioni fornite dalla magistratura, e la sua posizione non è cambiata rispetto a quella dei precedenti governi. (Rin)