Mar Cinese Meridionale: Vietnam critica condotta di Filippine e Cina

- Il Vietnam ha rivolto critiche alla condotta delle imbarcazioni di Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale, teatro di rivendicazioni territoriali incrociate da parte di Pechino e di diversi Paesi del Sud-est asiatico. Hanoi ha accusato una nave di ricerca cinese e pattugliatori della Guardia costiera filippina di aver violato i suoi "diritti sovrani" in diverse occasioni. Imbarcazioni cinesi e vietnamite sono state protagoniste di contatti ravvicinati nei giorni scorsi, quando una nave di ricerca cinese ha varcato il limite della zona economica esclusiva di Hanoi. Imbarcazioni delle Filippine avrebbero fatto altrettanto, collocando quattro boe in una porzione della zona economica esclusiva vietnamita per rivendicarne la sovranità. Il portavoce del ministero degli Esteri vietnamita, Pahm Thu Hang, ha dichiarato che gli ingressi nella Zee nazionale costituiscono "una violazione dei diritti sovrani e della giurisdizione" del Paese. La portavoce del ministero degli Esteri filippino, Teresita Daza, ha replicato affermando che il collocamento delle boe è stato effettuato in accordo col diritto nazionale e con la Convezione Onu sul diritto del mare. (segue) (Fim)