Mar Cinese Meridionale: Vietnam critica condotta di Filippine e Cina (2)

- La Cina e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) puntano a completare la seconda lettura del codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale entro fine anno. Lo ha riferito il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", ricordando che il documento sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2022 per minimizzare i rischi di conflitto nelle zone contese dell'Oceano Pacifico, teatro di crescenti tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti. L'accordo per "accelerare le consultazioni e completare la seconda lettura del testo entro l'anno" è stato raggiunto al termine del 20mo incontro tra alti funzionari di Cina e Asean incentrato sull'attuazione della Dichiarazione non vincolante sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale (Doc), tenuto mercoledì nella provincia settentrionale vietnamita di Quang Ninh dopo una pausa di quasi due anni dovuta alla pandemia di Covid-19. La Dichiarazione sulla condotta delle parti è stata firmata dai rappresentanti della Cina e dell'Asean nel 2002, allo scopo di garantire una "pacifica risoluzione" delle controversie tramite il dialogo e la consultazione. Il testo prelude alla stipula di un vero e proprio codice di Codice di condotta (Coc), su cui i Paesi faticano a raggiungere un accordo. La prima versione del testo è stata redatta nel 2018, e la prima revisione è terminata nel 2019. Da allora non sono stati registrati significativi progressi sulla stipula e l'attuazione del codice. (Fim)