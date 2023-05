Libano: Banca mondiale, economia del Paese in declino e nessun segno di stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Libano è in declino e non vi sono segni di stabilizzazione in vista. Lo ha dichiarato la Banca mondiale nel rapporto “Lebanon Economic Monitor”, secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino “The National”. Il collasso della valuta locale, la lira, che ha perso oltre il 98 per cento del suo valore dal 2019, e un settore bancario largamente insolvente hanno condotto a una consistente dollarizzazione dell’economia monetaria (stimata in circa 9,9 milioni di dollari nel 2022), che rappresenta all’incirca la metà dell’intera economia libanese. Secondo la Banca mondiale sarebbe proprio questa preponderanza dell’economia monetaria “l’ostacolo principale alla ripresa economica”. Negli ultimi tre anni, infatti, si è registrato un notevole incremento delle transazioni in contante, aumentate del 63 per cento dal 2021 al 2022. Questo a comportato una perdita di fiducia nel settore bancario e nella valuta locale. (Res)