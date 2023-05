Myanmar: Singapore afferma di aver lavorato per ostacolare l'afflusso di armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar ha importato oltre un miliardo di dollari di sistemi d'arma e materiali per la produzione nazionale di armamenti dopo aver deposto il governo democraticamente eletto con un golpe il primo febbraio 2021. E' la conclusione raggiunta da una indagine durata 10 mesi e coordinata dal relatore speciale dell'Onu per il Myanmar, Tom Andrews. I risultati di tale attività di ricerca sono contenuti in un rapporto intitolato "The Billion Dollar Death Trade: The International Arms Networks that Enable Human Rights Violations in Myanmar". Dall'analisi di acquisizioni e forniture emerge un drammatico aumento della spesa militare del Myanmar nel corso degli ultimi due anni. La giunta militare birmana ha approvato lo scorso aprile un bilancio della Difesa di più di 5.600 miliardi di kyat (2,7 miliardi di dollari) per l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2024, rispetto ai 3.700 miliardi di kyat dell'anno fiscale 2023. A seguito dell'aumento, il bilancio della Difesa è arrivato a rappresentare il 28 per cento della spesa pubblica complessiva in programma per quest'anno. (segue) (Inn)