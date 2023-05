G7: von der Leyen, benefici da intelligenza artificiale ma deve rispettare valori democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I potenziali benefici dell'intelligenza artificiale per i cittadini e l'economia sono notevoli. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen mentre è in corso la prima sessione di lavori del summit del G7 a Hiroshima, in Giappone. “Allo stesso tempo, dobbiamo accettare dei dispositivi di sicurezza per sviluppare l'intelligence artificiale nell'UE, che rifletta i nostri valori democratici. Vogliamo che i sistemi di intelligenza artificiale siano accurati, affidabili, sicuri e non discriminatori, indipendentemente dalla loro origine”, ha aggiunto von der Leyen.(Rin)