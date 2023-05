Maltempo: Pichetto, agire subito sulla prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato come il terremoto. Undici anni dopo. Speriamo sia finita". Lo ha detto al "Corriere della Sera" il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ieri è stato a Bologna per esprimere la solidarietà del governo alle popolazioni colpite. E annunciare i primi interventi: "Martedì verrà deliberato lo stato di calamità per le zone colpite dall'alluvione. C'è il blocco di mutui e riscossioni tributarie. Speriamo sia finita. Ma la prevenzione va fatta. Altrimenti ci saranno stragi anche peggiori". "Valutiamo - aggiunge il ministro - l'attivazione del Fondo di solidarietà europeo. Ma non è una questione di soldi, bensì di capacità di spesa. Ad esempio, dei fondi per la coesione 2014-2019 emerge ora che siamo stati capaci di utilizzare solo il 34 per cento dei 126 miliardi stanziati". E allora "serve pianificazione, programmazione, di Comuni, Province, Regioni e Stato. Ma, quando viene decisa, un'opera di prevenzione va fatta. Non può esserci ogni volta un comitato che blocca tutto". Ce l'ha "con la burocrazia. Troppi pareri richiesti. Spesso sono solo moltiplicazioni di medesime valutazioni. A volte si perde tempo prezioso con monitoraggi e costituzioni di commissioni e valutazioni. Occorre snellire. Fondamentale per questo governo è avere il coraggio delle proprie azioni e decidere. A costo di subire critiche di abuso di decisionismo". (segue) (Res)