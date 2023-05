Maltempo: Pichetto, agire subito sulla prevenzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle opere da fare in fretta: "La defanghizzazione, ad esempio. Le dighe sono ricoperte per metà di fango, che fino a un mese fa era considerato un rifiuto da smaltire, nonostante sia in acqua da bere. Ma è solo terra e con un decreto lo abbiamo chiarito". "L'Emilia-Romagna - osserva infine il ministro - è la regione a maggior rischio idrogeologico. Il quantitativo di pioggia degli ultimi 1,5 giorni è stato pari alla metà di quello annuale. Con il vento l'Adriatico ha fatto da muro all'acqua. Un evento estremo ma che, col cambiamento climatico dovuto al riscaldamento terrestre, si può ripetere". Poi Pichetto conclude: "Abbiamo sottoscritto gli obiettivi dell'abbattimento al 55 per cento delle emissioni al 2030 e la neutralizzazione al 2050. Ma vogliamo tabelle adeguate al nostro Paese". (Res)