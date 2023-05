Maltempo: Schlein, il Paese è fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in un'intervista a "Repubblica" commenta la tragedia dell'alluvione in Emilia Romagna: "Un fenomeno devastante. Non è il momento delle polemiche ma dell'unità e della coesione nazionale. Noi, come Pd, sosteniamo la raccolta fondi dell'Emilia Romagna e con i nostri iscritti siamo a disposizione di Comuni e Protezione civile, se serve, anche come braccia per spalare il fango. Ma soprattutto siamo disponibili a lavorare col governo, per mettere in campo mezzi e risorse necessari per la messa in sicurezza dei territori, per ristori e indennizzi". Dopo questa ennesima alluvione, da parte della politica servono scelte più coraggiose: "Sì. Nell'immediato, per le zone colpite va bene la sospensione degli adempimenti fiscali, ma ci vorranno molte altre risorse, miliardi di euro. E serve una semplificazione per gli interventi. In prospettiva, è fondamentale un salto di qualità del sistema Paese. L'Italia non ha ancora fatto i conti con la sua fragilità. Si parla in questi mesi di modifiche al Pnrr, c'è chi dice che non potremo spendere tutte le risorse, ecco avrebbe senso mettere più fondi sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. Poi diciamolo: possiamo migliorare la resilienza del territorio, ma è chiaro che questo è l'impatto della crisi climatica, su cui questo governo è totalmente indifferente. Quante volte gli ecologisti sono stati accusati di dipingere scenari apocalittici... purtroppo poi le cose accadono". (segue) (Res)