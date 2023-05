Maltempo: Musumeci, prevenire non porta voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musumeci si concentra su una categoria morale, più che politica: "Nessun dolo, comunque, solo miopia, a tutti i livelli. C'è un dato caratteriale tipicamente italiano: noi proviamo a commuoverci di fronte alle tragedie, poi però dimentichiamo e non impariamo la lezione. Qui serve un cambio di approccio, immediato". Ogni volta, puntualmente, si riparla di un grande piano contro il dissesto idrogeologico. Il ministro spiega perché stavolta dovremmo aspettarci risultati. Due le proposte di legge: "Una per velocizzare la fase di ricostruzione post calamità, che conto di presentare entro 15 giorni: punta a snellire le procedure e a fissare i termini per la conclusione delle opere, perché la ricostruzione non può durare 40 0 50 anni, come è avvenuto. L'altra legge sarà per semplificare la prevenzione strutturale, che non può essere frenata da vincoli ambientali discutibili. "Prendiamo gli argini dei fiumi - continua -: spesso vengono costruiti con la terra e non usando blocchi di cemento o muri di rinforzo con gabbie di acciaio e pietrame, perché non ci sono le necessarie autorizzazioni ambientali. Dobbiamo essere in grado di mappare i territori più fragili e pianificare gli interventi necessari". Ad esempio, "fare in modo che l'acqua piovana arrivi al mare il prima possibile, con un intervento sul reticolo fiumario primario e secondario: ci sono fiumi e torrenti asciutti che potrebbero tornare ad accogliere l'acqua. Se abbiamo immaginato una rete di distribuzione di acque piovane in un centro abitato, capace di assorbire mille millimetri in un anno, ora dobbiamo pensare a un sistema di raccolta d'acqua per assorbire cinquecento millimetri in 48 ore". (segue) (Res)