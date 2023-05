Maltempo: Musumeci, prevenire non porta voti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acqua che ora ci sembra una disgrazia, ma che, fino a poche settimane fa, invocavamo di fronte all'emergenza siccità: "Questo è lo scenario, per cui parallelamente dobbiamo pensare anche a un piano nazionale per l'accumulo dell'acqua. Tanto per cominciare, - osserva infine il ministro - serviranno decine di nuove dighe statue regionali: sono 40 anni che non si fanno e svolgono una funzione essenziale. Poi penso alla realizzazione di bacini, ma anche di piccoli invasi aziendali col concorso delle Regioni, a beneficio degli imprenditori agricoli, come abbiamo fatto in Sicilia. Inoltre, bisogna riqualificare le reti di distribuzione urbane per evitare perdite, che in alcuni casi sono anche del 50 per cento". Programma vasto: "Per alcune iniziative, come gli invasi aziendali, bastano anche 4 o 5 mesi, mentre per altre, come le dighe, non basteranno 6 o 7 anni. Ma bisogna cominciare, velocizzandole procedure, ripeto, a partire da quelle legate alle autorizzazioni ambientali", ha concluso Musumeci. (Res)