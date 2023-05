Lega araba: Unione democratica del Kurdistan accoglie con favore il reintegro della Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dell'unione democratica (Pyd) curdo siriano ha dichiarato di ”accogliere con favore il reintegro della Siria nella Lega araba e le relazioni tra Damasco, Ankara e i rappresentanti del popolo curdo, sperando che questo non avvenga a discapito del popolo siriano”. Lo ha dichiarato il co-presidente del Pyd, Saleh Muslim, in un’intervista rilasciata ieri alla rivista saudita “Al Majalla”. Secondo Muslim, è possibile che i Paesi arabi pongano determinate condizioni alla Siria, ma è necessario trovare un equilibrio tra il diritto internazionale (inclusa la risoluzione 2254 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite) e i diritti di Damasco. Il co-presidente del Pyd, inoltre, ha affermato di non nutrire timori riguardo una possibile cooperazione tra Damasco e Ankara contro le Forze democratiche siriane (Sdf) e l’Amministrazione autonoma del nord della Siria, nota anche come Rojava, che beneficia del sostegno della coalizione militare internazionale guidata dagli Stati Uniti. Nondimeno, ha aggiunto, i curdi “non sono agenti degli Usa e non hanno mai ricevuto ordini da Washington”. “Gli Stati Uniti sono intervenuti in Siria quando lo hanno richiesto i loro interessi, mentre l’interesse dei curdi siriani richiedeva una cooperazione con Washington”. Del resto, secondo Muslim, gli Usa non hanno mai promesso protezione ai curdi siriani, né hanno mai dichiarato di volersi impegnare contro la Turchia per difenderli. Quanto alla Russia, il co-presidente del Pyd ha auspicato un suo ruolo di mediazione, in virtù delle sue solide relazioni con il governo siriano. La Siria, ha aggiunto, non potrà mai tornare alla situazione precedente rispetto alla guerra civile del 2011, ma il Rojava ha lanciato una sua proposta di pace fondata sull’ “autogestione” e su un modello equilibrato di convivenza tra i popoli. (Res)