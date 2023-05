Torino: un arresto per pedopornografia, aveva oltre 80 mila immagini di minorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Torino ha arrestato un trentatreenne, lavoratore nel campo promozionale-pubblicitario, residente a Torino, trovato in possesso di oltre 80.000 immagini prodotte mediante sfruttamento sessuale di minorenni. Durante la perquisizione informatica, condotta su delega dell'A.G. torinese, gli operatori della Polizia Postale, oltre a constatare l'ingente quantità di files pedopornografici, hanno accertato la classificazione del materiale in cartelle nascoste, talvolta anche oggetto di fotoritocchi mediante l'uso di applicazioni di editing grafico. Si è quindi proceduto all'arresto in flagranza dell'indagato, che, in attesa dell'udienza di convalida, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'A.G. procedente. A suo carico sono stati sequestrati i dispositivi utilizzati per procurarsi il materiale illecito. (Rin)