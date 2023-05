Libano: governatore Banca centrale, mi dimetterò se sarà emessa una sentenza contro di me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca del Libano (Bdl), Riad Salamé ha annunciato di voler “collaborare con i tribunali libanesi ed esteri” e di dimettersi nel caso in cui fosse emessa una sentenza contro di lui. Lo ha dichiarato lo stesso Salamé in un’intervista rilasciata all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Quanto alla sentenza emessa lo scorso 16 maggio dalla magistratura francese, per Salamé “avrebbe dovuto essere conforme ai principi giuridici”, ragion per cui il governatore della Bdl ha detto di aver chiesto invano di emetterne un’altra “conforme alla legge”. Salamé, tuttavia, ha obiettato che ai suoi danni “è in corso un processo politico, non giudiziario”, definendo “ingiuste” le accuse a suo carico. “La mia coscienza è pulita e le accuse contro di me sono scorrette, ma se un giudice proverà che sono colpevole mi dimetterò da governatore della Bdl”. Inoltre, Salamé ha chiesto che anche la classe politica libanese sia processata, suggerendo di essere stato preso di mira per il fatto di “non avere padroni”. (Res)