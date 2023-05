Ue: Michel, da Hiroshima ribadiamo pieno sostegno ai principi di non proliferazione nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ribadisce il suo pieno sostegno e l'adesione ai principi di non proliferazione, disarmo nucleare e controllo degli armamenti. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa a margine del G7 a Hiroshima, in Giappone. "Qui a Hiroshima riaffermiamo il nostro pieno sostegno al Trattato di non proliferazione nucleare", ha dichiarato Michel, che a questo proposito ha anche condannato "l'inaccettabile retorica della Russia" in merito all'impiego delle armi nucleari e "le sue azioni sconsiderate attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, che mettono deliberatamente a rischio la sicurezza di un intero continente". (Git)