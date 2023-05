Usa: New York revoca divieto di utilizzo di ChatGpt nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere del sistema scolastico di New York, David Banks, ha annunciato ieri la revoca del divieto all'utilizzo di ChatGpt nelle scuole pubbliche cittadine. Il funzionario ha spiegato le ragioni della decisione tramite un editoriale pubblicato su "Chalkbeat", affermando che l'adozione del divieto rifletteva un "approccio iniziale di cautela" nei confronti dei programmi di intelligenza artificiale. Dopo mesi di valutazioni, il sistema scolastico di New York ha stabilito che la condotta migliore, per quando difficile, sia di lavorare d'ora in poi per integrare tali strumenti nei programmi e nei curriculum scolastici. "La nostra nazione si trova potenzialmente sull'orlo di una significativa svolta sociale alimentata dall'intelligenza artificiale generativa. Dobbiamo assicurarci che i benefici di tale tecnologia vengano distribuiti equamente per prevenire un ulteriore allargamento dei divari socioeconomici nel nostro Paese", ha scritto Banks. (Was)