Ue: Michel, commercio aperto è nel Dna del continente europeo

- L'apertura agli scambi commerciali è nel Dna dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa a margine del G7 a Hiroshima, in Giappone. "Per questa ragione stiamo lavorando per costruire un sistema di scambi multilaterale aperto e basato sulle regole". Michel ha sottolineato il sostegno dell'Ue alla riforma delle istituzioni del commercio internazionale e dei meccanismi di risoluzione delle controversie: "Il nostro obiettivo dev'essere di assicurare un equo piano competitivo. Le politiche commerciali - ha inoltre evidenziato il presidente del Consiglio europeo - giocano un ruolo chiave nel far progredire la transizione verde e digitale, i diritti umani e le condizioni di lavoro dei nostri partner". (Git)