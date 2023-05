Giappone-Francia: Kishida a Macron, Parigi "partner speciale" di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è un "partner speciale" del Giappone. Lo ha dichiarato il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, durante un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron prima dell'inizio del vertice del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone. Macron ha elogiato il primo ministro giapponese per le "decisioni difficili" assunte da Tokyo in risposta alla guerra in Ucraina, e ha evidenziato "la necessità da parte del G7 di dimostrare che stiamo lavorando assieme e che continueremo a farlo". (Git)