G7: governo giapponese conferma partecipazione online di Zelensky al vertice di Hiroshima

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà al vertice dei capi di Stato e di governo del G7 in corso a Hiroshima, in Giappone, collegandosi da remoto. Lo ha confermato il governo giapponese, precisando che il presidente prenderà parte in videoconferenza a una sessione plenaria sul conflitto in Ucraina in programma domenica 21 maggio. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida aveva invitato Zelensky a partecipare al vertice lo scorso 21 marzo, durante la visita a sorpresa del premier giapponese a Kiev. (Git)