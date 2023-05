G7: Usa e alleati sanzionano l'industria russa dei diamanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e i loro alleati del G7 hanno inaugurato il vertice di oggi a Hiroshima con l'annuncio di nuove sanzioni economiche a carico della Russia, e in particolare della lucrosa industria russa dei diamanti, un commercio che frutta a Mosca dai 4 ai 5 miliardi di dollari annui. Gli Stati Uniti hanno annunciato proprio oggi nuove sanzioni a carico di 70 entità della Russia e di altri Paesi, che verranno inserite nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa. Un funzionario dell'amministrazione del presidente Joe Biden ha aggiunto che "ci saranno sino a 300 nuove sanzioni contro individui, entità, navi e aeroplani" connessi al commercio dei diamanti della Russia. Il Regno Unito ha annunciato a sua volta la "messa al bando dei diamanti russi", e ha anticipato ulteriori misure a carico delle importazioni di alluminio, rame e nichel da quel Paese. "Come dimostrano gli annunci di nuove sanzioni odierni, il G7 resta unito a fronte della minaccia posta dalla Russia, e inflessibile nel suo sostegno all'Ucraina", ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha anticipato misure simili da parte dell'Unione europea: "I diamanti russi non sono per sempre. Limiteremo il commercio di diamanti russi". Il G7 non dovrebbe arrivare ad una messa al bando completa e collettiva dei diamanti dalla Russia, ma secondo funzionari presenti al vertice a Hiroshima, i leader riuniti in Giappone segnaleranno la determinazione a coordinare misure in tal senso. (Git)