G7: "Bloomberg", Zelensky sarà in Giappone per il vertice di Hiroshima

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky viaggerà in Giappone nel fine settimana, e parteciperà personalmente al vertice dei capi di Stato e di governo del G7 in corso a Hiroshima. Lo anticipa l'agenzia "Bloomberg". Il governo giapponese aveva già confermato la partecipazione del presidente a una sessione plenaria sul conflitto in Ucraina in programma domenica 21 maggio, affermando però che il capo di Stato sarebbe intervenuto in videoconferenza. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida aveva invitato Zelensky a partecipare al vertice lo scorso 21 marzo, durante la visita a sorpresa del premier giapponese a Kiev.(Was)