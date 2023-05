Italia-Emirati: incontri bilaterali su energie rinnovabili, turismo e Fintech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Italia ed Emirati arabi uniti hanno tenuto ieri a Milano una serie di incontri bilaterali per rafforzare le relazioni economiche ed esplorare le opportunità di investimento, soprattutto nei settori delle energie rinnovabili, del turismo e dell’innovazione tecnologica applicata alla finanza (Fintech). Lo ha riferito il quotidiano emiratino “The National”. Una delegazione di 50 rappresentanti delle istituzioni economiche e del mondo della finanza degli Emirati, guidata dal ministro dell’Economia, Abdullah bin Touq, è giunta ieri in Italia per l’evento “Investopia Europe”, importante piattaforma di investimento globale legata all'iniziativa "Investopia" lanciata dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel 2021, e che costituisce l'occasione per imprese italiane ed europee di aprirsi a nuove proposte di investimento e stringere accordi con i più importanti leader di settore (le aziende emiratine presenti sono oltre 50). “Gli Emirati e l’Italia sono legati da relazioni forti e in costante evoluzione, con il supporto illimitato delle classi dirigenti di entrambi i Paesi”, ha commentato bin Touq, “le nostre relazioni continueranno a crescere sotto tutti gli aspetti, a sostegno degli interessi e della prosperità comuni”. Il ministro dell’Economia emiratino, inoltre, ha sottolineato l’importanza di “Investopia” nel promuovere gli investimenti e nell’incoraggiare la cooperazione negli affari, al fine di esplorare le opportunità nei nuovi settori dell’economia. (Res)